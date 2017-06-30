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До и после: безликий двор за пять лет превратился в настоящий ботанический сад

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: http://ourfairfieldhomeandgarden.com

Многие предпочитают всем работам в саду просто стричь газон. Ровная зеленая поверхность их вполне устраивает. А вот хозяин этого сада считает: чем больше разных растений, тем лучше, пишет портал Kodu.

«После покупки дома прошло уже пять лет» - пишет домовладелица Барб Розен в своем блоге. При покупке сад выглядел вполне себе неплохо: несколько декоративных кустарников и большой стриженный газон. Барб решила превратить газон в цветущий сад.

Фото: ourfairfieldhomeandgarden.com

Посмотрите, во что превратился этот газон за пять лет: просто сад мечты!

Фото: ourfairfieldhomeandgarden.com

А один уголок сада вообще представлял собой душераздирающее зрелище!

Фото: ourfairfieldhomeandgarden.com

Теперь здесь растут разнообразные декоративные травы и цветы.

Фото: ourfairfieldhomeandgarden.com

Фото: ourfairfieldhomeandgarden.com

Несмотря на то, что на чей-то вкус растений в саду слишком много, хозяйке он очень нравится: «Многое уже сделано, но предстоит сделать еще больше!»

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