Боровшиеся с бомжами жители дома чудом не лишились крыши над головой

Супруги бросились к входной двери в надежде спасти припаркованную около сарая машину, которую они купили год назад, что называется, на старость, но надежда на спасение не оправдалась: жар от горящего сарая не позволил открыть замки автомобиля. Огонь на устрашающей скорости двигался в их сторону, а языки пламени вдвое превышали высоту стоящего по соседству дома «Большого брата».

Еще накануне Исперты загрузили сарай годовым запасом дров. От него, равно как и от машины, не осталось ничего. По словам Калева, пожар бушевал во дворе как минимум полчаса, поскольку когда вильяндиская команда спасателей начала тушить огонь со стороны «Большого брата», языки пламени приблизились на опасное расстояние к дому Испертов: «В итоге к нам приехала команда из Сууре-Яани. Через пять минут загорелся бы и дом – крыша уже дымилась».

Работающая санитаркой Реэт сказала, что месяц назад у нее случился инсульт, от которого она успела оправиться. «А сейчас тяжело. Это очень тяжелые переживания», - сказала она, рассматривая вчера во дворе своего дома последствия пожара.

Реэт рассказала, что они многие годы боролись с асоциалами, которые по шесть-семь человек жили в сарае, с которого все и началось. Калев не хочет это даже комментировать, говоря, что они бессильны перед этой проблемой и не получили помощи и от городской управы, в которую неоднократно обращались с этим вопросом.

Занимающаяся темой бездомных в вильяндиском Департаменте социальных дел специалист по дотациями Карин Кийс сказала, что у нее нет информации о том, что бездомные ютились именно там. Насколько она помнит, разговор был скорее о других местах, но они меняются.

Огненные туристы

На начавшийся около часу ночи пожар собрались поглазеть и пофотографировать его десятки людей, часть из которых видела поднимавшийся дым с расстояния в несколько километров от города.

Подходящие близко к месту происшествия зеваки часто доставляют дополнительные проблемы спасателям, но на этот раз некоторые свидетели пришли на помощь и еще до начала работ по тушению пытались спасать машины. Например, разбили окно у одной Volvo, чтобы можно было откатить ее в сторону. Если Volkswagen Polo Испертов сгорел дотла, то Volvo сапожника, который работает во дворе, отделался лишь повреждениями.

Вчера утром на месте происшествия побывал ведущий инспектор Лыунаского центра спасения Иллар Тоотс. «Мои руки тут коротки», - признался специалист и позвал на помощь следователя полиции. По словам Тоотса, полиция изучит записи с места происшествия, чтобы установить ночные передвижения, которые могут помочь в установлении причин возгорания.

Руководитель по связям с общественностью Лыунаского центра спасения Марек Кийк сказал, что спасатели прибыли на место происшествия за пару минут и незамедлительно начали тушение. Если вызов поступил в 0.58, то в 1.08 на месте работали уже два шланга. По словам Кийка, первичной целью спасателей было защитить окружающие дома, поскольку сарай горел открытым пламенем.

Спасло направление ветра

Кийк признал, что для эффективности тушения масштабного пожара нужны большие ресурсы, прибытие которых из других команд неизбежно требует времени. Задачей команд, первыми оказавшихся на месте, до прибытия подмоги является - при необходимости - спасение жизней, эвакуация жителей, оказавшихся в опасности, и ограничение распространения огня.

«Если пожар на момент обнаружения уже масштабный, а горючих материалов много, то при наличии ветра огонь распространяется крайне быстро», - добавил он.

Людей эвакуировали как из дома по улице Туру, 6, так и из дома на Таллиннской улице, 9а. Живущая в последнем Юта Кимова вместе с мужем и четырехмесячным ребенком была вынуждена отправиться к сестре. Домой они вернулись только вчера утром. «Жутко было, очень жутко», - сказала Кимова. Но, по ее словам, большим счастьем было то, что ветер дул в сторону «Большого брата»: «Если бы он дул в нашу сторону, от дома бы ничего не осталось».

Пожар удалось локализовать к 1.55. Это значит, что к этому времени появилась уверенность, что удалось оградить расположенные рядом дома от распространения огня на них.

Поскольку огонь зацепил и принадлежащий Вильяндиской больнице сарай, и он тоже уничтожен, вчера на месте происшествия побывала делегация медицинского учреждения. По словам пресс-секретаря Кристы Валдвеэ, нужно как можно быстрее организовать расчистку площади в 12 квадратных метров.