Андрес Херкель: если Ратас не выгонит Яну Тоом, к Рождеству он останется не у дел

Когда Юри Ратас стал главой Центристской партии и премьер-министром, у него осталось всего два пути. Или строить Эстонию и дать Центристской партии разложиться – или, наоборот, строить Центристскую партию и тем разлагать Эстонию. Все те, кто считает возможными промежуточные варианты, ошибаются – включая самого Ратаса.

Стараясь не дать партии развалиться, идя на уступки крылу Яны Тоом, раздавая новые и новые векселя и ведя страну к дефициту госбюджета, правительство Ратаса делает то, чего раньше в эстонской политике не делал никто. Это не просто левый уклон, это чистая безответственность а-ля Сависаар.

В ноябре 2016 года у Ратаса была возможность включить в коалицию Свободную партию и выгнать из своей партии прокремлевских, но он этого не сделал. Точно так же не использовал Ратас и возможность, создав более широкую коалицию, придать в ней вес партии IRL, которая могла бы получить партнера, разделяющего ее позицию по многим вопросам, а в итоге вошла в правительство совместно с двумя партиями, диктующими совсем другую политику.

Теперь, восемь месяцев спустя, Ратас просит Свободную партию о встрече и пытается использовать эту ситуацию, чтобы запугать Ольгу Иванову и Оудекки Лооне. Он не понимает, какова в политике цена ранее сделанного выбора. Расширить существующую коалицию невозможно.

Теоретически при участии Центристской партии можно было бы образовать коалицию, которая вернется к уравновешенному бюджету, откажется от порочного налогообложения, ухудшения условий для бизнеса, договоренности по Rail Baltica, нелогичного объединения местных самоуправлений, коррупции в Таллинне, исключений для русских школ, снижения возраста рубки ельника, бессмысленных трат на Горхолл и муниципальные дома, перекармливания партий, дискриминации избирательных союзов... Да, список таких претензий уже очень длинный, и это только начало.

Правда, тут возникает вопрос: если ошибки будут исправлены, может ли Ратас после всего оставаться премьер-министром? Его вроде как поразил синдром Сестера: назвался груздем – полезай в кузов. Иначе тебя перестают воспринимать всерьез.

В принципе у Ратаса осталась лишь одна кнопка для рестарта, и если он на нее нажмет, можно простить ему часть прежних ошибок. Следует отказаться от договора с «Единой Россией» и показать Яне Тоом на дверь за ее визиты в Сирию. Этот сильный ход еще возможен. Только что фракция Европейской народной партии на Парламентской ассамблее Совета Европы после аналогичного визита вышвырнула президента ассамблеи, испанца Педро Аграмунта; если Центристская партия хочет быть проэстонской и проевропейской, нужно сделать с Тоом то же самое.

Да, в этом случае партия теряет много русскоязычных избирателей, однако для Ратаса это единственный путь сохранить достоинство и политический капитал. Следует честно признать, что прошлой осенью к таким шагам готовности не было, а сейчас – есть. Как следствие, наверняка возникнет избирательный союз Сависаара и Ивановой в Таллинне – и, может быть, новая русскоязычная партия в будущем, но в долгосрочной перспективе наш политический спектр станет куда яснее. Кремлевская партия осталась бы в изоляции, однако сотрудничество с Ратасом и его единомышленниками возможно, если они положат предел провокационной пророссийскости и тратам за счет будущего.

Если Ратас в ближайшее время ничего не сделает, чтобы уничтожить монстра Центристской партии, а вместо этого, произнося своим звучным голосом грохочущие речи, позволит себе успокоиться в гламуре председательства в ЕС, уже к Рождеству он останется не у дел. Такой слабый лидер не нужен ни Эстонии, ни Европе. Нынешний рейтинг неважен (он создается поддержкой русскоязычного избирателя) – важны только смелые дела во имя будущего и умение направлять развитие общества.

Перевод с эстонского.