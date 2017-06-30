За неделю до Õllesummer: артисты выдвигают необычные требования

«Напоминает звездный каприз, но хочется верить, что цветы они просят не для себя. Раньше они дарили розы публике, - сообщает главный организатор фестиваля Марье Хансар. - В то же время ни в чем нельзя быть уверенным: может, на этот раз у них другие намерения».

Розы, которые организаторам необходимо подготовить, должны быть длинными и без шипов! Но если одному участнику требуются розы без шипов, то другой нуждается в белых тапочках.

«Это, конечно, не выглядит так, что я гуляю по универмагу в поисках тапочек, а мой ассистент в это время отрывает колючки от роз. Тапочки заказаны с доставкой в контору, а за цветами - да, поеду сама, их мне подготовят в заслуживающем доверия магазине, он как раз расположен расположен по пути. Цветы погрузят в машину, и следующая остановка - Певческое поле», - проливает свет на детали организатор Марье Хансар.

Hurts выступят 7 июля на главной сцене Õllesummer. На разогреве - Púr Múdd.

Время выступления артистов можно посмотреть в программе фестиваля.