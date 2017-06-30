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За неделю до Õllesummer: артисты выдвигают необычные требования

Rus.Postimees.ee
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Дует Hurts. | ФОТО: Suzan/Suzan/EMPICS Entertainment

Ровно через неделю, 7 июля, на главной сцене фестиваля Õllesummer выступит британский дуэт Hurts. И если Kasabian требовали кошачий песок, а Ёлка - против автомобиля «Мерседес», то дуэт Hurts попросили охапку роз.

«Напоминает звездный каприз, но хочется верить, что цветы они просят не для себя. Раньше они дарили розы публике, - сообщает главный организатор фестиваля Марье Хансар. - В то же время ни в чем нельзя быть уверенным: может, на этот раз у них другие намерения».

Розы, которые организаторам необходимо подготовить, должны быть длинными и без шипов! Но если одному участнику требуются розы без шипов, то другой нуждается в белых тапочках.

«Это, конечно, не выглядит так, что я гуляю по универмагу в поисках тапочек, а мой ассистент в это время отрывает колючки от роз. Тапочки заказаны с доставкой в контору, а за цветами -  да, поеду сама, их мне подготовят в заслуживающем доверия магазине, он как раз расположен расположен по пути. Цветы погрузят в машину, и следующая остановка - Певческое поле», - проливает свет на детали организатор Марье Хансар.

Hurts выступят 7 июля на главной сцене Õllesummer. На разогреве - Púr Múdd.

Время выступления артистов можно посмотреть в программе фестиваля.

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