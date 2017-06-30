Гибель Исламского государства еще аукнется Европе и России

Как утверждают и Россия, и Иран, сам Аль-Багдади убит (по другим данным, скрывается где-то на границе Ирака и Сирии). В то же время войска, которые состоят из курдов и «умеренных» арабов-суннитов и поддерживаются США, взяли в окружение оплот ИГИЛ в Сирии, Ракку, и ведут ожесточенные бои, продвигаясь к его центру. Вероятно, в ближайшее время город будет взят.

Означает ли это, что террористическая организация, отличающаяся чрезвычайной жестокостью и бесчеловечностью и зашедшая слишком далеко даже для исламских экстремистов, ликвидирована? К сожалению, вряд ли это так.

Исламское государство, конечно, утратило 60% территории, которую оно контролировало в свои лучшие времена, и его доходы уменьшились примерно на 80%. По крайней мере, на словах в уничтожении ИГИЛ заинтересованы и все остальные стороны в Ираке и Сирии: Дамаск и Багдад, «умеренные» сунниты, курды, а также иностранные силы (США, Россия, Иран, Саудовская Аравия).

Однако большинство бойцов ИГИЛ живы и готовы продолжить сопротивление в качестве партизан в Ираке и Сирии. Их ликвидация требует времени, и сделать это будет сложно. Но что еще опаснее, многие из них ушли в подполье или вернулись с невинным видом к нормальной жизни. В том числе, и в Европе. В каком-то смысле это даже опаснее, чем нынешняя ситуация, когда бойцы Исламского государства были сосредоточены на относительно четко ограниченной территории.

И тем более остро встает вопрос о том, что будет дальше в Ираке, Сирии и регионе в целом. Весь Ближний Восток – безнадежная мешанина конфликтов, противоречий и проблем. Никуда не денется и воинственный исламский экстремизм.

Гражданская война в Сирии может стать более ожесточенной

Парадоксальным образом поражение ИГИЛ может подлить масла в огонь гражданской войны в Сирии. До сих пор разные ее стороны, по крайней мере, публично противостояли ИГИЛ. Общий противник, как известно, объединяет, а его исчезновение вновь обострит противоречия. И в Ираке и в Сирии последнее время основную тяжесть борьбы с ИГИЛ несли силы, поддерживаемые США: возглавляемое шиитами правительство Ирака, различные (зачастую радикальные) суннитские группировки и курды. Во многом они объединили свои усилия под давлением Вашингтона и во имя борьбы с ультрарадикальным ИГИЛ. Когда Исламское государство падет, вероятно, распадется и эта коалиция. Или по крайней мере, она ослабеет, поскольку стороны не слишком хорошо ладят между собой, а местами их интересы и цели диаметрально противоположны. Острые противоречия продолжают сохраняться.

Но, что еще важнее, уничтожение ИГИЛ более явно сделает центром гражданской войны борьбу не на жизнь, а на смерть между суннитскими группировками (в меньшей мере – курдами) и президентом Башаром Асадом. Поскольку последнего весьма явно поддерживают Москва и Тегеран, а первых – Вашингтон и суннитские силы во главе с Саудовской Аравией, напряжение в регионе может даже возрасти. Противоречия между Ираном и Саудовской Аравией с ее союзниками и так достигли последнего предела.