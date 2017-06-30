Гибель Исламского государства еще аукнется Европе и России

В четверг премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил в Мосуле, что с Иламским государством покончено. Он сделал это в мечети Аль-Нури, точнее, на ее развалинах, где лидер ИГИЛ Абу Бакр Аль-Багдади три года назад, 4 июля, провозгласил халифат.
Как утверждают и Россия, и Иран, сам Аль-Багдади убит (по другим данным, скрывается где-то на границе Ирака и Сирии). В то же время войска, которые состоят из курдов и «умеренных» арабов-суннитов и поддерживаются США, взяли в окружение оплот ИГИЛ в Сирии, Ракку, и ведут ожесточенные бои, продвигаясь к его центру. Вероятно, в ближайшее время город будет взят.
Означает ли это, что террористическая организация, отличающаяся чрезвычайной жестокостью и бесчеловечностью и зашедшая слишком далеко даже для исламских экстремистов, ликвидирована? К сожалению, вряд ли это так.
Исламское государство, конечно, утратило 60% территории, которую оно контролировало в свои лучшие времена, и его доходы уменьшились примерно на 80%. По крайней мере, на словах в уничтожении ИГИЛ заинтересованы и все остальные стороны в Ираке и Сирии: Дамаск и Багдад, «умеренные» сунниты, курды, а также иностранные силы (США, Россия, Иран, Саудовская Аравия).
Однако большинство бойцов ИГИЛ живы и готовы продолжить сопротивление в качестве партизан в Ираке и Сирии. Их ликвидация требует времени, и сделать это будет сложно. Но что еще опаснее, многие из них ушли в подполье или вернулись с невинным видом к нормальной жизни. В том числе, и в Европе. В каком-то смысле это даже опаснее, чем нынешняя ситуация, когда бойцы Исламского государства были сосредоточены на относительно четко ограниченной территории.
И тем более остро встает вопрос о том, что будет дальше в Ираке, Сирии и регионе в целом. Весь Ближний Восток – безнадежная мешанина конфликтов, противоречий и проблем. Никуда не денется и воинственный исламский экстремизм.
Гражданская война в Сирии может стать более ожесточенной
Парадоксальным образом поражение ИГИЛ может подлить масла в огонь гражданской войны в Сирии. До сих пор разные ее стороны, по крайней мере, публично противостояли ИГИЛ. Общий противник, как известно, объединяет, а его исчезновение вновь обострит противоречия. И в Ираке и в Сирии последнее время основную тяжесть борьбы с ИГИЛ несли силы, поддерживаемые США: возглавляемое шиитами правительство Ирака, различные (зачастую радикальные) суннитские группировки и курды. Во многом они объединили свои усилия под давлением Вашингтона и во имя борьбы с ультрарадикальным ИГИЛ. Когда Исламское государство падет, вероятно, распадется и эта коалиция. Или по крайней мере, она ослабеет, поскольку стороны не слишком хорошо ладят между собой, а местами их интересы и цели диаметрально противоположны. Острые противоречия продолжают сохраняться.
Но, что еще важнее, уничтожение ИГИЛ более явно сделает центром гражданской войны борьбу не на жизнь, а на смерть между суннитскими группировками (в меньшей мере – курдами) и президентом Башаром Асадом. Поскольку последнего весьма явно поддерживают Москва и Тегеран, а первых – Вашингтон и суннитские силы во главе с Саудовской Аравией, напряжение в регионе может даже возрасти. Противоречия между Ираном и Саудовской Аравией с ее союзниками и так достигли последнего предела.
Поскольку общий противник вот-вот падет, Москве и Вашингтону также будет трудно найти общий язык. У обоих в регионе есть свои интересы, которые, по сути, противоречат друг другу (хотя не безусловно), и никто из них, очевидно, не собирается отступать. Найти даже теоретическое решение в сирийском конфликте крайне тяжело.
Воинственные исламисты никуда не денутся
Хотя в последние годы флагманом воинственного исламского экстремизма было в основном ИГИЛ – на его счету самые чудовищные проявления жестокости на Ближнем Востоке и большая часть терактов в Европе и мире вообще – падение одной группировки не обязательно повлечет за собой конец агрессивного исламизма. Исламский экстремизм - как гидра: срубишь одну голову, вместо нее вырастает несколько новых. Вспомним, что лишь недавно самой известной террористической организацией была Аль-Каида. Теперь же связанные с ней или выросшие из нее группировки при поддержке США воюют против ИГИЛ и против Дамаска. Пересчитать все экстремистские исламские группировки невозможно, они постоянно перегруппировываются и меняют названия.
Причем существует общая тенденция к расширению и радикализации. Как уже было сказано, ИГИЛ оказался слишком радикальным и бесчеловечно жестоким даже для Аль-Каиды. Дай бог, чтобы вскоре не возникло нечто, по своему охвату и экстремизму превосходящее даже ИГИЛ. Но это может возникнуть. В Европу, Россию и другие страны вернулись или возвращаются тысячи закаленных в ИГИЛ потенциальных террористов. Удержать их под контролем, по сути, невозможно.
Итого. С одной стороны, без сомнения, замечательно, что ИГИЛ в его нынешнем виде на грани гибели. С другой, это означает всего лишь рассеивание исламского экстремизма по всему миру и его уход в подполье. На некоторое время. Когда и где они вновь всплывут на поверхность и начнут действовать, предсказать трудно, но есть опасения, что они это сделают.