Темная сторона фешенебельного тартуского променада

Взгляд радует мощеная пешеходная дорожка, ограждения, цветы по краям и кафе под отрытым небом. Однако есть у этого променада и своя темная сторона – если посмотреть чуть дальше вниз по течению реки, то вам откроется совершенно иная картина, сообщает Tartu Postimees.

И дело тут даже не во внешнем виде этой части променада, а в том, что там происходит. Около отелей Plasku и Dorpat каждый день можно наблюдать компании людей, которые лучше обходить стороной. Они любят подолгу сидеть у реки и распивать алкоголь. Часто такие посиделки сопровождаются шумом, ссорами и драками. Спят дебоширы прямом тут же – в кустах.

Полиции постоянно приходится наведываться в эти места, иногда здесь бывает и скорая помощь и даже спасатели. По словам менеджера отеля Dorpat Пилле Уйга, когда полиция приезжает, выпивохи прячутся в кустах, а потом продолжают кутить.

«У нас с ними серьезные проблемы», - говорит Уйга, добавляя, что эти гулянки доставляют большие неудобства посетителям отеля, которые в отзывах в интернете хвалят его месторасположение, номера и завтраки, но постоянно жалуются на происходящее на променаде.

Руководитель отдела городского планирования Тарту Рейн Хаак отметил, что город решил подстричь располагающиеся на этом месте кусты, но масштабного строительства пока не планируется.

Представитель Лыунаской префектуры полиции Рихо Кортс-Линдус подтвердил, что работы стражам правопорядка хватает. На берегу около отеля любят собираться асоциальные компании, другой берег реки, в свою очередь, облюбовали гиперактивные подростки.