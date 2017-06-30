Концерн Олега Гросса заработал большую прибыль

В прошлом году выросла, как прибыль магазинов предпринимателя, так и их общий оборот. Доход предприятия OG Elektra вырос на десять процентов и составил 103 миллиона евро. Чистая прибыль выросла на шесть процентов и составила 7,2 миллиона евро, сообщает Majandus24.

В концерне OG Elektra насчитывается 57 продуктовых магазинов и работает около 1500 сотрудников.