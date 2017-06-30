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Концерн Олега Гросса заработал большую прибыль

Rus.Postimees.ee
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Вертоле Олега Гросса. | ФОТО: Risto Mets

Принадлежащий предпринимателю Олегу Гроссу концерн OG Elektra, который управляет продуктовыми магазинами Grossi, заработал в прошлом году семь миллионов евро чистой прибыли.

В прошлом году выросла, как прибыль магазинов предпринимателя, так и их общий оборот. Доход предприятия OG Elektra вырос на десять процентов и составил 103 миллиона евро. Чистая прибыль выросла на шесть процентов и составила 7,2 миллиона евро, сообщает Majandus24.

В концерне OG Elektra насчитывается 57 продуктовых магазинов и работает около 1500 сотрудников.

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