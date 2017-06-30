Передовица Postimees: как говорят в Таллинне...

Эстония - это так называемый отличник, который исправно выполняет все задания и усваивает уроки. Вспоминается фраза одного министра иностранных дел, характеризующая Эстонию как "самую интегрированную страну", которая является членом многих объединений и организаций. Стремление принадлежать к различным организациям показывает уровень развития страны.

Должны ли мы быть довольны технократическим подходом, который показывает, что для председательства в Совете ЕС была проделана огромная работа? Справились ли мы с организацией заседаний? Обсудили ли основные моменты? Записали ли все мысли? И да, и нет. Безусловно образцовое администрирование и пунктуальность - это важные пункты, но, может, должно быть что-то еще?

За время председательства в Совете ЕС у Эстонии появится возможность представить себя. Но думать, будто после 2017 года каждый гражданин ЕС будет есть кильку и наслаждаться походами на болота, глупо. Больше похоже на наивное желание какой-либо эстонской фирмы завоевать рынок Соединенного Королевства Великобритании.

Сегодня президент Керсти Кальюлайд высказала свое мнение по поводу председательства Эстонии в Совете ЕС. "Для меня председательство Эстонии будет особенно успешным, если в следующем году главы стран, говоря о будущем Европы, не станут упоминать угрозу развала", - сказала Кальюлайд. Сможет ли Эстония объединить Европу? Надежда, что именно нам удастся совершить прорыв, может показаться идеалистической, однако стоит работать во имя это цели. Самой лучшей рекламой, которую Эстония может получить благодаря председательству в Совете ЕС, будет фраза "Как мы говорили об этом в Таллинне...", произнесенная в неких влиятельных кругах. Она будет ценнее, чем декларативные документы.

Одна вещь, которую Эстония точно приобретет благодаря своему председательству, это повышение уровня чиновничества. У многих людей появится возможность руководить международными заседаниями, согласовывать темы, анализировать и делать выводы, создавать более доверительные отношения с коллегами из других стран.

Эстония многое приобретет - опыт и возможность еще больше почувствовать себя европейцами. Чтобы понять других. И чтобы поняли нас.