Стало известно, как будет выглядеть учебный городок в Йыхви

Победителем стал проект под девизом Haridusmaastik. Авторами работы являются Ра Лухсе, Танель Тухал, Екатерина Ключник и Хелина Нийтвяли из архитектурного бюро Luhse & Tuhal OÜ. Проект планируют реализовать не позднее 2020-го года.

«Выбранная работа демонстрирует высокую профессиональность команды - расположение променада логически хорошо обосновано, соединение с Ахтме и общественное пространство хорошо решено, - объяснил член жюри, член Эстонского союза архитекторов Калле Веллевоог. - Превращение улицы Харидусе в открытое общественное пространство, которое будет не только пешеходной зоной, но и получит новое предназначение – это смелая и заслуживающая внимания идея».

Конкурс затронул важную часть города Йыхви – пространство между улицами Харидусе, Кааре и Пуру, то есть восточную часть Йыхви. Волость ждала идей, которые бы позволили более разнообразно использовать территорию.

Победившая работа включает в себя архитектурное планирование, ландшафтный дизайн, дизайн и расположение малых форм, освещение, озеленение, организацию движения и парковки.

Всего на конкурс было представлено пять работ. Это последний архитектурный конкурс, проведенный в рамках программы EV100 Hea avalik ruum, которая была направлена на поиск архитектурных решений для центров 15 городов в Эстонии.

Начиная с 30 июня ознакомиться с работами можно в йыхвиской ратуше, в Таллинн выставку привезут в середине августа.