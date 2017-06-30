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Участников праздника песни и танца во время 12-часовых репетиций кормят всего один раз

Rus.Postimees.ee
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Дети во время репетиции. | ФОТО: GEORG KÕRRE/PM/Scanpix Baltics

Родители маленьких участников праздника танца каждый день получают напоминания от руководителей групп о том, что детям обязательно нужно дать с собой еду и питье, потому что во время затягивающихся на 12 часов репетиций они получают суп от организаторов только один раз.

Дети, приехавшие из деревень и живущие в таллиннских школах, получают от организаторов дополнительно завтрак и ужин, сообщает портал Rus.err.ee.

Во время коротких перерывов дети немного перекусывают взятой из дома едой, но к вечеру становятся голодными как волки.

Руководитель по коммуникациям Праздника песни и танца Стен Вейдебаум не видит в организации обедов проблем.

"К вечеру суп остался, так что дети могли просить добавку, если им не хватило", - сказал Вейдебаум, добавив, что на месте есть возможность купить еду и напитки.

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