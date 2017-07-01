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Фото: домик-крошечка на острове Вормси

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: KV.EE

На острове Вормси ждет не дождется нового хозяина дачка красного цвета, идеально подходящая для семьи, любящей отдых на лоне дикой природы, пишет Kodu.

Домик в деревне Свибю совсем новый: он построен в 2005 году. На первом этаже - кухня, объединенная с гостиной, а на втором - спальня.

Фото: KV.EE

Площадь дома невелика, всего 45 квадратных метров, но зато есть терраса, на которой приятно проводить время в хорошую погоду.

Фото: KV.EE

В доме есть вода и электричество. До моря - один километр.

Дом находится на окраине деревни, на участке много декоративных растений и больших старых деревьев, что придает домику романтический вид.

Фото: KV.EE

Если вам хочется узнать подробности и посмотреть на остальные фотографии, зайдите на страницу KV.EE.

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