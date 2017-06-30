Картина дня: непогода в Эстонии, разногласия в рядах соцдемов по вопросу неграждан, борьба с бомжами чуть не привела к трагедии

Синоптики уже второй день пугают жителей Эстонии

На Балтийское море и материк сегодня обрушится один из самых мощных циклонов последнего времени, который принесет с собой ливни и похолодание. Читать далее... Две судоходные компании – Viking Line и Linda Line – в пятницу, 30 июня, из-за неподходящих погодных условий отменили ряд рейсов на линии Таллинн-Хельсинки. Читать далее...

Мнения соцдемов относительно неграждан разошлись

Серьезные разногласия по русскому вопросу существуют в рядах центристов, но и Социал-демократическая партия в этом отношении занимает не менее противоречивую позицию. Читать далее...

Гибель Исламского государства еще аукнется Европе и России

В четверг премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил в Мосуле, что с Иламским государством покончено. Он сделал это в мечети Аль-Нури, точнее, на ее развалинах, где лидер ИГИЛ Абу Бакр Аль-Багдади три года назад, 4 июля, провозгласил халифат. Читать далее...

Борьба с бомжами чуть не привела к трагедии

Калев и Реэт Исперт, живущие в пятиквартином доме на Таллиннской улице, 9а в Вильянди, проснулись в ночь на четверг от того, что кто-то звонил в дверь. Когда они посмотрели в окно, то увидели, что крыша сарая, известная как притон для бомжей, горит открытым пламенем. Читать далее...

Галерея: так выглядит Таллиннский аэропорт после расширения

Сегодня, 30 июня, в Таллиннском аэропорту открывается расширенный на 4000 кв. метров пассажирский терминал с вдвое увеличенной зоной предполетного досмотра, который спроектировала и построила за 5,2 млн евро фирма Astlanda Еhitus. Также открывается верхний уровень стоянки для автомобилей. Читать далее...

Скучавший по отцу мальчик упал с четвертого этажа

Выпавший в День победы в Пярну из окна четвертого этажа на козырек нижней части здания девятилетний мальчик надеялся спуститься вниз и добраться до увезенного в больницу отца. Теперь отец дома, а мальчик в больнице. К счастью, его жизни ничто не угрожает, и кости остались целыми. Читать далее...

Тысячи евро за чужое свинство

Департамент окружающей среды убрал с участка государственной земли недалеко от улицы Бетоони в волости Раэ Харьюского уезда более тонны опасных и более 75 тонн обычных отходов. То же самое же приходилось делать четыре года назад. Читать далее...

Фирма Сыырумаа вооружится дронами

С этого года фирма USS Security начала охранять Эстонский национальный музей при помощи воздушных беспилотников. Теперь руководство предприятия планирует снабдить дронами все свои патрульные машины и ищет среди таксофирм партнера, который будет доставлять летательные аппараты на места происшествия. Читать далее...