С завтрашнего дня вступают в силу новые льготы лечения зубов для взрослых

Компенсацию в 30 евро можно использовать при посещении зубного врача для оплаты 50% от счета, а оставшуюся часть суммы счета за лечение оплачивает пациент. Например, если счет за лечение зубов составил 50 евро, то половину счета оплачивает Больничная касса, а другую половину - 25 евро - должен будет оплатить пациент. Оставшиеся 5 евро пациент сможет использовать во время следующего визита к зубному врачу до конца того же года.

Компенсация за зубное лечение действует для первичных стоматологических услуг - к ним относятся прием зубного врача, диагностика (в том числе рентгеновские снимки), установка лекарства и временной пломбы, установка постоянной пломбы, удаление зуба, вскрытие гнойника и его лечение, лечение корней зубов, удаление зубного камня под деснами хирургическим путем и обезболивание. Если во время визита оказываются и другие услуги, которые не входят в список компенсируемых, то пациент должен будет оплатить их в полном объеме согласно прейскуранту зубного врача.

С 1 июля беременным, мамам детей в возрасте до 1 года, лицам с частичной или отсутствующей трудоспособностью, лицам в возрасте старше 63 лет, лицам с повышенной потребностью в лечении зубов Больничная касса будет выплачивать компенсацию до 85 евро.

"Сумму компенсации сразу вычитают с общей суммы счета непосредственно в момент его оплаты у зубного врача, т.е. пациента уже во время визита получает меньший счет за лечение с учетом льготы и не должен в дальнейшем предоставлять заявление о получении компенсации," объяснила руководитель отдела первичной помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн.

„Мы надеемся, что новые возможности льготного посещения зубного врача смогут мотивировать людей к проверке здоровья зубов хотя бы раз в году и таким образом помогут предупреждать болезни ротовой полости и снизить уровень данной заболеваемости," добавила Фридеманн. При внедрении данной компенсации в течение первого полугодия будет основательно отслеживаться уровень цен на услуги, чтобы при необходимости в следующем году цены услуг и их пакет можно было привести в соответствие с реальными потребностями отрасли зубного лечения.

Те категории населения, для которых уже в сейчас действует компенсация за зубное лечение (беременные, мамы детей в возрасте до 1 года, пенсионеры и др.), смогут предоставить заявление о получении компенсации до 1 октября 2017 года. Ту часть компенсации, которая уже была использована на данный момент, автоматически вычтут из суммы компенсации 85 евро, внедряемой с 1 июля.

Со списком зубных врачей, у которых можно получить компенсацию за зубное лечение взрослых, можно ознакомиться на интерактивной карте интернет-страницы Больничной кассы.

Остаток использованной компенсации за зубное лечение и свои счета за лечение можно проконтролировать на государственном портале www.eesti.ee в рубрике «Компенсация расходов на лечение зубов».