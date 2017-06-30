Фото: не вы ли так старательно готовились Празднику песни и танца, что потеряли куртки, кепки и кошельки?

Для XII Молодежного праздника песни и танца Пыхьяская префектура открыла на стадионе «Калев» и на Певческом поле специальные пункты помощи. На домашней странице Пыхьяской префектуры в Facebook эти пункты помощи тоже упоминаются. Их работники занимаются принесенными туда потерянными вещами и предлагают посетителям всестороннюю помощь, передает Postimees.

Несмотря на то, что полицейский пункт на стадионе «Калев» был открыт лишь сегодня утром, к полудню полицейские получили различные предметы одежды, очки, кошельки и прочее.

«Лишние вещи, которые на самом деле не нужны на празднике, следует отнести домой», - посоветовал глава Кесклиннаского полицейского участка Кайдо Саарнийт.

В полицейский пункт стадиона «Калев» можно приносить потерянные вещи с сегодняшнего дня по вечер субботы, на Певческом поле их будут принимать до вечера воскресенья. Находки Пыхьяская префектура также демонстрирует в Facebook. Более ценные вещи полиция советует относить в информационную палатку, расположенную у ворот Ору на Певческом поле, или в штаб певческого праздника на стадионе «Калев».