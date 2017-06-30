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Смерть в прямом эфире: на Украине две сестры вели трансляцию пьяной поездки и погибли на глазах у подписчиков

Осторожно, кадры могут вас шокировать!

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Скриншот.

Трагедией завершилась прямая интернет-трансляция из салона автомобиля, которую вели две подвыпившие жительницы украинского города Изюма, - водитель не совладала с управлением, и вылетевшая с дороги легковушка врезалась в опору электросети. Обе девушки погибли, передает Newsru.com.

По сообщению ГУ Национальной полиции в Харьковской области, ДТП произошло в 3:30 ночи 29 июня на проспекте Независимости. За рулем BMW находилась 24-летняя девушка, рядом с ней сидела ее 16-летняя сестра, которая и вела трансляцию в Instagram, уточняет телеканал 360, публикуя видео с печальным окончанием этой трансляции.

Девушки выпивали, смеялись, шутили и призывали подписчиков присоединяться, но не успела еще доиграть выбранная композиция, как веселье прекратилось. Вылетевшая с дороги машина врезалась в опору электросети, перевернулась и загорелась. Рядом с местом происшествия оказались двое мужчин, которые вызвали скорую помощь. Младшая сестра скончалась на месте, старшая - по пути в больницу.

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