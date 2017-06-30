Путин продлил российские контрсанкции против ЕС

"В целях защиты национальных интересов постановляю: продлить с 1 января по 31 декабря 2018 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных Указом президента РФ от августа 2014 года и продленных указами президента РФ от 24 июня 2015 года N320 и от 29 июня 2016 года N305", - цитирует документ Newsru.com.

Правительству РФ тем же указом поручается обеспечить осуществление мер, необходимых для реализации указа, и вносить предложения об изменении срока действия санкций. Указ вступает в силу со дня подписания.

Накануне, 29 июня, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выйдет к президенту с предложением о продлении контрсанкций. Днем ранее, 28 июня, Евросоюз на шесть месяцев продлил секторальные экономические санкции в отношении России.

Европейский союз ввел экономические санкции против России в 2014 году. Аналогичные санкции были введены США, Канадой и еще некоторыми государствами. Россия в ответ запретила импорт некоторых продовольственных товаров.