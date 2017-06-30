Хозяин, отзовись: защитники животных не смогли спасти овчарку
30 июня 2017 г., 16:15
В пятницу около полудня охранная фирма G4S получила вызов из центра логистики Coop. По словам очевидцев, рядом с забором Таллиннского аэропорта была найдена раненая собака.
Как сообщил Эстонский союз защиты животных, овчарку доставили в Таллиннскую клинику скорой помощи для животных, но, к сожалению, спасти собаку не удалось. «У нее нет чипа, также нет контактных данных на ошейнике. Установлено, что овчарку кто-то жестоко избил. По зубам определили, что животному семь-восемь лет. Оно хорошо ухожено и откормлено», - уточнили защитники животных.
Сейчас труп собаки находится в Клинике скорой помощи для животных. Защитники животных просят отозваться хозяина, если он хочет сам похоронить своего друга.