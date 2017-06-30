Хозяин, отзовись: защитники животных не смогли спасти овчарку

Как сообщил Эстонский союз защиты животных, овчарку доставили в Таллиннскую клинику скорой помощи для животных, но, к сожалению, спасти собаку не удалось. «У нее нет чипа, также нет контактных данных на ошейнике. Установлено, что овчарку кто-то жестоко избил. По зубам определили, что животному семь-восемь лет. Оно хорошо ухожено и откормлено», - уточнили защитники животных.

Сейчас труп собаки находится в Клинике скорой помощи для животных. Защитники животных просят отозваться хозяина, если он хочет сам похоронить своего друга.