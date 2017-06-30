У берегов Эстонии потерпела бедствие финская яхта

Вызов в Центр береговой охраны поступил в 6.58. На помощь терпящим бедствие было отправлено сторожевое пограничное судно, однако из-за низкого уровня воды оно, к сожалению, не смогло подойти к яхте. Из-за сильного ветра и высоких волн к ней не смог подойти и катер пограничников.

После этого было решено эвакуировать людей с яхты. К 11.25 пятеро взрослых и один ребенок были безопасно доставлены на берег.

В медицинской помощи никто из пассажиров яхты не нуждался, им предложили убежище в порту.