Тоом: переговоры идут на тему управления партией

Подумывавшая о создании своего избирательного союза к предстоящим местным выборам и старающаяся сейчас решить разногласия внутри партии Яна Тоом утверждает, что на переговорах будут обсуждаться темы, которые затрагивают управление партией.
Тоом заявила порталу ERR, что сегодня после обеда она встретится со своими единомышленниками, а затем у нее назначена встреча с вице-мэром Таллинна Михаилом Кылвартом. Более подробные обсуждения пройдут в понедельник.
Тоом сказала, что требования не записаны, однако, все тревоги будут озвучены. По ее словам связь между предъявленными тревогами и Кремлем отсутствует. "Мы бы поговорили о стиле управления. О том, как принимать решения, каким образом происходит обмен информацией внутри партии и тд. Конечно, как меня, так и Юри Ратаса беспокоит то, как быстро осуществляют предложения Центристской партии со стороны коалиции", - сказала Тоом.
Позавчера прошла пресс конференция, в которой принимали участие Яна Тоом, Ольга Иванова и Оудеки Лооне. В ходе конференции стало известно, что основной целью является решение внутрипартийных разногласий. "Мы продолжаем переговоры и я надеюсь, что за неделю мы сумеем решить вопрос, идем мы отдельным или единым списком. На данный момент эта тема на повестке дня и мы стараемся все урегулировать", - добавила Яна Тоом.
В пресс конференции также принимали участие вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт и генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб.