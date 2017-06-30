Тоом: переговоры идут на тему управления партией

Тоом заявила порталу ERR, что сегодня после обеда она встретится со своими единомышленниками, а затем у нее назначена встреча с вице-мэром Таллинна Михаилом Кылвартом. Более подробные обсуждения пройдут в понедельник.

Тоом сказала, что требования не записаны, однако, все тревоги будут озвучены. По ее словам связь между предъявленными тревогами и Кремлем отсутствует. "Мы бы поговорили о стиле управления. О том, как принимать решения, каким образом происходит обмен информацией внутри партии и тд. Конечно, как меня, так и Юри Ратаса беспокоит то, как быстро осуществляют предложения Центристской партии со стороны коалиции", - сказала Тоом.

Позавчера прошла пресс конференция, в которой принимали участие Яна Тоом, Ольга Иванова и Оудеки Лооне. В ходе конференции стало известно, что основной целью является решение внутрипартийных разногласий. "Мы продолжаем переговоры и я надеюсь, что за неделю мы сумеем решить вопрос, идем мы отдельным или единым списком. На данный момент эта тема на повестке дня и мы стараемся все урегулировать", - добавила Яна Тоом.

В пресс конференции также принимали участие вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт и генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб.