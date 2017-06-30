Таллинн решил полностью перейти на гибридные автобусы

Решение было принято по результатам анализа опытной эксплуатации работающих на гибридной технологии автобусов в общественном транспорте Таллинна, сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу TLT.

По словам председателя правления TLT Энно Тамма, гибридные автобусы доказали свою экологичность, экономичность и безопасность. В частности, расходы на их эксплуатацию на 10% ниже, чем у обычных автобусов с дизельным двигателем.

«Гибридные автобусы - завтрашний день транспорта и TLT как идущее в ногу со временем и современное предприятие, по решению совета в дальнейшем будет закупать только гибриды, а в будущем полностью откажется от использования обычных дизельных автобусов», - сказал Тамм.