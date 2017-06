Спад в карьере Федора Емельяненко объяснили отказом от допинга

Легендарный мастер боевых искусств Федор Емельяненко проигрывает слабым соперникам, поскольку перестал употреблять анаболические стероиды. Такое мнение выразил знаменитый американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг в 17-м выпуске своего подкаста Believe You Me, передает NEWSru.