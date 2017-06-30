Спад в карьере Федора Емельяненко объяснили отказом от допинга

По его данным, систематическое применение стероидов было налажено в японском промоушене Pride, который существовал в 1997-2007 годах и имел значительный успех. Под эгидой этой организации Емельяненко с 2002-го по 2006 год провел 14 боев, получив мировую известность.

«Их не беспокоили допинг-тесты, они хотели, чтобы бойцы принимали стероиды, это ожидалось японской аудиторией. Конечно же, по прибытии в Америку они перестали принимать допинг, потому что начали сдавать тесты. Это лишило их уверенности. Потому что самое важное - это уверенность в своих силах. Нужно верить, а не зажмуриваться при каждом ударе. За такой долгий срок употребления они уверовали в свою неуязвимость», - цитирует Биспинга Allboxing.ru.

После ликвидации Pride российский тяжеловес перебрался в другие промоутерские организации, где его карьера пошла на спад. Начались разговоры о том, что непобедимый Емельяненко безнадежно постарел, набрал лишний вес и уже не способен тягаться с лучшими бойцами. В минувшую субботу Федор потерпел очередное поражение, уступив нокаутом американцу Мэтту Митриону в дебютном бою Bellator.

Биспинг дал понять, что не имеет точных фактов употребления Емельяненко запрещенных веществ. Он указывает, что и у других бойцов после ухода из Pride возникли похожие трудности. При этом допинговое прошлое нисколько не умаляет прежних заслуг россиянина.

«Федор был абсолютно невероятным бойцом, который всегда показывал зрелище, - добавил Биспинг. - Я не знаю, но, возможно, ему следует забыть о боях. И я не виню его за желание продолжать, потому что он настоящий боец. Нужно завершать на гребне волны, чтобы остаться в памяти по тем потрясающим достижениям, а не по картине, как ты лежишь на полу, а чертов Митрион разбивает твое лицо».

Контракт Емельяненко с Bellator предусматривает еще несколько поединков. Сам он выразил желание продолжать выступления, но по меньшей мере до середины осени россиянин на ринге не появится, так как врачи временно запретили ему участие в боях по правилам MMA.

Добавим, что нынешнего президента Союза ММА России Федора Емельяненко и прежде обвиняли в приеме запрещенных препаратов, но сам он это категорически отрицал.