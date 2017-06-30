На Украине арестовали двух пограничников ФСБ России

"Сегодня, 30 июня, около 2:30, пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины задержали на берегу Перекопского залива двух неизвестных без документов. (...) Во время предварительного опроса установлено, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ России", - написал Назаренко. Пограничники также нашли лодку, на которой россияне причалили к берегу, передает Newsru.com.

Задержанные заявили, что выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины.

Между тем Пограничная служба ФСБ РФ уже направила обращение украинской стороне, в котором просит предоставить информацию о двух российских военнослужащих, потерявшихся в Украине, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна. "Российские пограничники направили нам обращение с просьбой предоставить информацию о своих военнослужащих. Формально, таким образом они подтвердили, что это их военнослужащие потерялись в Украине", - рассказал Слободян.

Сейчас украинские пограничники устанавливают личности задержанных.

Напомним, 27 июня под Луганском попал в плен к украинской СБУ военнослужащий Виктор Агеев во время боев между силами самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и украинской армией. По словам его матери, он служил по контракту, однако в Минобороны заявили, что Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ - он служил по призыву в Вооруженных силах РФ и в мае 2016 года уволен в запас.