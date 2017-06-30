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Откровение звезды российского спорта: путь в сборную лежал через постель тренера

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Sports.ee
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Анфиса Резцова. | ФОТО: Скриншот с сайта eurosport.ru

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова рассказала в интервью журналу "Андрей" о том, как некоторые спортсменки попадали в сборную России в середине 90-х годов.

«Плохое началось уже в мою бытность, в переходные 90-е. Пошла мода на "постельный режим", чтоб тренер с каждой спортсменкой переспал, а потом таких, которые нравились тренерам, и в команды брали… Не по спортивным способностям, а по постельным!» — сказала чемпионка.

52-летняя бывшая спортсменка не уточнила, о каком именно тренере идет речь. «А еще появились деньги. Большая коммерция. Купи — продай», — добавила она.

Резцова завоевала золотую медаль в составе сборной СССР на Олимпиаде-88 в Калгари, победив в эстафете четыре по пять километров. Также в активе спортсменки золото в спринте на Олимпиаде-92 в составе объединенной команды СНГ и золото Игр 1994 года в Лиллехаммере в эстафете четыре по 7,5 километра.

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