Город: закон не позволяет Институту развития здоровья открыть пункт обмена шприцев в жилом доме на Ситси

По словам Кальюлайда, по целевому назначению помещения по адресу Ситси, 28, являются коммерческой землей, предназначенной для использования под различные торговые помещения.

«Открываемый Институтом развития здоровья центр уменьшения вреда, целью которого является обмен шприцев, консультирование и другие услуги социального характера, абсолютно точно предназначен для социальной деятельности. Социальная деятельность точно не подходит под целевое назначение помещений по адресу Ситси, 28, данная деятельность противоречит закону», - пояснил Кальюлайд.

Для того, чтобы изменить целевое назначение помещения, нужно согласие остальных владельцев квартир. Руководители квартирного товарищества ясно дали понять, что остальные владельцы квартир с этим не согласятся. Если же Институт развития здоровья всё же решит открыть в этих помещениях пункт обмена шприцев или давать консультации, не изменив целевого назначения помещений, то у остальных владельцев квартир есть право обратиться в суд с требованием о прекращении данной деятельности.

Также у города Таллинна есть право требовать, чтобы деятельность соответствовала целевому назначению помещений. Кальюлайд отправил письмо, полученное от Таллиннского департамента городского планирования, руководителю Института развития здоровья Аннике Веймер.

«Я неоднократно говорил институту и министерству, что город и местные жители ни при каких условиях не согласятся с открытием пункта обмена шприцев или оказанием услуг для наркозависимых на первом этаже большого жилого дома, и конечно мы не дадим этому случиться. Государство не может нарушать закон», - пишет Кальюлайд.

Он также отмечает, что районная управа все так же готова сотрудничать для нахождения более подходящего варианта, но условием является конкретное решение Института развития здоровья об отказе от идеи предоставлять услуги наркозависимым в помещениях по адресу Ситси, 28.

«Вчера я получил от Института развития здоровья письмо, в котором они радостно сообщают, что собираются запускать услуги в помещениях по адресу Ситси, 28, поэтапно. Увы, но это не законно. Сразу после того, как институт подтвердит, что они отказываются открывать центр для наркозависимых в помещениях по адресу Ситси, 28, мы готовы начать активно сотрудничать и искать всем подходящую альтернативу», - заверил Кальюлайд.