Ратас обещал участвовать в решении миграционного кризиса

«Я хочу сказать журналисту, что это приоритет Эстонии, - сказал Ратас в ответ на вопрос итальянского репортера. - Во время нашего председательства это будет крайне важной для нас темой, по которой мы должны добиться прогресса».

«Ни одна из моих двусторонних встреч с моими коллегами не обходилась без поиска решения по миграционной теме», - отметил Ратас.

По словам Ратаса, важную роль с точки зрения этого вопроса играет солидарность в Европе. Он заверил, что понимает беспокойство южноевропейских стран в связи с миграцией. «Это вопрос, который должны решать все 28 стран. Это будет в период нашего председательства важной для нас темой», - повторил он.

«Мы в любом случае готовы прилагать больше усилий для охраны внешней границы и сотрудничества с африканскими странами. Я думаю, что стоит также сказать, что мы готовы сотрудничать и укреплять сотрудничество по соглашению между ЕС и Турцией», - добавил он.

Юнкер отметил в своем комментарии, что еврокомиссия выделила из бюджета ЕС дополнительные 10,2 млрд евро на решение миграционного кризиса.

Другие страны ЕС также вносят свой вклад в поддержку погранохраны и миграционных ведомств Греции, Италии, Испании и Болгарии.