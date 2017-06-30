Терпение лопнуло: "Инфонет" расторг договор с главным тренером Александром Пуштовым

Руководство ФКИ Таллинн сегодня сообщило на домашней страничке клуба, что по договоренности сторон был расторгнут трудовой договор с Александром Пуштовым, который был главным тренером ФК "Инфонет" (с этого сезона ФКИ Таллинн) с 2011 по 2017 годы, пишет Postimees.
Как сообщил порталу Rus.err исполнительный директор клуба Александр Алтосар, решение прекратить сотрудничество было принято после неудачной игры на Мальте, оно, по словам Алтосара, было обоюдным. "Всем было понятно, что нужно что-то менять, и мы решили сменить главного тренера", - рассказал он.
Алтосар добавил, что пока исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Брагин. Но, поскольку на Мальте он был удален, на ответную встречу против "Хибернианса" команду выведет технический директор Дмитрий Скиперский. После ответной встречи начнутся поиски нового наставника.