Терпение лопнуло: "Инфонет" расторг договор с главным тренером Александром Пуштовым

Как сообщил порталу Rus.err исполнительный директор клуба Александр Алтосар, решение прекратить сотрудничество было принято после неудачной игры на Мальте, оно, по словам Алтосара, было обоюдным. "Всем было понятно, что нужно что-то менять, и мы решили сменить главного тренера", - рассказал он.

Алтосар добавил, что пока исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Брагин. Но, поскольку на Мальте он был удален, на ответную встречу против "Хибернианса" команду выведет технический директор Дмитрий Скиперский. После ответной встречи начнутся поиски нового наставника.