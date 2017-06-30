XII Молодежный праздник танца «Я остаюсь»: плохая погода не портит настроения

Репетиции-представления на стадионе «Калев» начались еще в три часа дня. Несмотря на сильную непогоду, на стадионе царит радостное настроение. Участники не теряют настрой, некоторые даже лакомятся мороженым.

Обычно в Молодежном празднике танца участвуют ребята, которые танцуют с ранних лет, но все равно подготовка к выступлению у молодых коллективов интенсивная и занимает чуть более полугода. Впрочем, школьники особо не нервничают перед выступлением, а скорее веселятся и празднуют.

Как рассказала порталу Rus.Postimees участница одного из ансамблей Пирет, на танцевальном празднике ей больше всего нравится ощущение крупного торжества.

Своими впечатлениями с Rus.Postimees также поделилась участница праздника и бывший хореограф Лили: «Я участвую в танцевальном празднике еще с шестидесятых годов прошлого века. С тех пор, конечно, намного улучшились возможности для обучения ребят, и распространять информацию касательно торжества стало проще. Но огромной разницы между праздником танца сегодня и полвека назад я не вижу, дети – во все времена дети, и именно они своими стараниями создают каждый Молодежный праздник песни танца».

Всего в программе танцевального праздника три представления – 30 июня (в 19.00) и 1 июля (в 13.00 и 19.00). За два дня в празднике примут участие около 8 500 танцор из 585 коллективов.

Напоминаем, что на территорию Танцевального праздника на стадионе «Калев», а также на Певческое поле во время Певческого праздника (2 июля) нельзя проходить с зонтами. Ввиду погоды организаторы советуют запастись дождевиками.