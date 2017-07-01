Полный набор: не имевший водительских прав пьяный 18-летний водитель BMW врезался в дерево
1 июля 2017 г., 09:22
В пятницу, 30 июня, около 02.23 на Сааремаа произошло ДТП с участием нетрезвого водителя, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место на шестом километре шоссе Пёйде – Торнимяэ – Кырквере (волость Пёйде, Сааремаа). Автомобиль BMW 318I, которым управлял нетрезвый и не имевший водительских прав 18-летний молодой человек, на прямом участке дороги выехал на полосу встречного движения, затем машина врезалась в дерево и несколько раз перевернулась через крышу.
Водителя и находившегося в машине 17-летнего пассажира доставили в больницу города Курессааре.