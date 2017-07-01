Сравнение цен: на рынках Таллинна начинает появляться первая эстонская клубника

«Народ любит эстонскую клубнику и готов заплатить за нее более высокую цену», - сказал хуторянин Танель Роозимяэ, торгующий клубникой на рынке у Балтийского вокзала. Если за польскую клубнику в среднем просят по 2-3 евро, то за эстонскую придется отдать от 6 до 10.

На столичных рынках чаще всего попадается клубника из Выруского уезда. Продавцы с хутора "Пеэбу" выразили надежду, что в этом году урожай ягоды будет хорошим, так как погодные условия были довольно благоприятными.

В большинстве случаев цены на столичных рынках не сильно отличаются, но на некоторые виды товаров разница в стоимости бывает существенной. Например, на Центральном и Ныммеском рынках килограмм малины малины обойдется в 15 евро, а на рынке у Балтийского вокзала можно купить и за 10. Соленые огурцы на Центральном рынке стоят 4 евро, а на рынке у Балтийского вокзала и Ныммеском за них придется заплатить уже 7 евро.

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