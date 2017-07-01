Россия сокращает взнос в Совет Европы из-за "русофобии и шельмования"

Накануне МИД утверждал, что Россия вовсе не будет платить, ссылаясь на предвзятость европейских политиков во вопросу присоединения Крыма, которое в Европе называют аннексией, пишет Newsru.com.

"Как мы неоднократно заявляли, объём взноса будет заморожен на треть на этот год", - заявил Слуцкий "Интерфаксу" сказал Слуцкий "Интерфаксу" в субботу. По его словам, в СЕ поступило официальное уведомление "о сокращении взноса пропорционально нашему неучастию в работе ПАСЕ".

Слуцкий заметил, что это может вызвать определенные вопросы со стороны генсека СЕ и комитета министров СЕ. "Поскольку средств на работу и должное функционирование Совета Европы не хватает, а Россия является одним из шести основных плательщиков организации", - указал он. Ежегодный взнос России в СЕ составляет 33 млн евро, общий бюджет - 454 млн евро в год.

Снижение взноса Слуцкий объяснил "затяжной русофобией" на площадке ПАСЕ и "непрекращающимся шельмованием", которое происходило "практически за наш счет". Это заставило Россию "пересмотреть ситуацию со взносом". "На мой взгляд, совершенно закономерно", - указал парламентарий.

Делегация Федерального собрания РФ фактически не принимает участия в работе Парламентской ассамблеи СЕ, поскольку в апреле 2014 года была лишена права участвовать в голосовании, в руководящих органах ассамблеи и мониторинговых миссиях. ПАСЕ тогда обвинила Россию в обострении ситуации на юго-востоке Украины и неправомерном присоединении Крыма.

Накануне британская газета The Independent сообщала, что Россия не будет платить ежегодный взнос в Совет Европы.

6 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что Россия не заплатит в бюджет СЕ около трети своего ежегодного взноса: "Финансирование идет поэтапно. Оставшаяся на конец года треть не перечисляется. Это около 11 миллионов евро".

Глава МИД Сергей Лавров в пятницу заявлял, что взнос будет восстановлен вместе с правами российских депутатов в ПАСЕ.

Отстранение российских парламентариев от участия в предстоящем утверждении в ПАСЕ высоких должностных лиц Совета Европы, включая генсекретаря, его заместителя, комиссара по правам человека и судей Европейского суда по правам человека, по мнению российского МИДа, "поставит под вопрос их легитимность в контексте отношений России с Советом Европы в целом".