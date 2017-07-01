Галерея: Лионель Месси сыграл грандиозную свадьбу

Месси и Арнтонелла Рокуццо, которые состоят в отношениях уже более десяти лет и знакомы с детства, предпочли гражданскую церемонию свадьбе в церкви, сейчас у пары два сына. В качестве подарков молодожены предложили своим гостям сделать пожертвования в благотворительный фонд Месси, созданный для оказания помощи детям, пишет Newsru.com.

Торжество состоялась в отеле при повышенных мерах безопасности (были задействованы более 300 сотрудников правоохранительных органов). Получили аккредитацию для освещения события 150 журналистов, в Росарио приехали футболисты "Барселоны" Неймар, Луис Суарес, Жерар Пике с супругой - певицей Шакирой.

"Он совсем не изменился. Он такой же простой парень, как и прежде, несмотря на все, чего добился", - сказал друг детства Лионеля Диего Вальехос, присутствовавший на празднике. Месси пять раз признавался лучшим футболистом года, в составе "Барселоны" он восемь раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов.