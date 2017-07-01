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С сегодняшнего дня Эстония председательствует в Совете ЕС

Rus.Postimees.ee
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Дональд Туск и Юри Ратас. | ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Сегодня, 1 июля, Эстония впервые стала председателем Совета Европейского союза. В Совете ЕС 28 стран-членов ищут консенсус по всем направлениям политики, влияющим на благополучие и безопасность более пятисот миллионов человек.

Задача страны-председателя – поиск консенсуса стран-членов ЕС в вопросах, вызывающих разногласия, и направление стран к достижению соглашений.

в роли председателя Эстония проведет в Брюсселе более 2000 встреч, в Эстонии – около 230 мероприятий, пишет rus.err.ee. На организуемые в Эстонии мероприятия в течение шести месяцев ожидается приезд более 20 000 иностранных гостей.

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