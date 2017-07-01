Организаторы: сегодняшнее дневное представление XII Молодежного праздника песни и танца отменяется

Пресс-конференция, на которой будет дана дополнительная информация, состоится в 12:00 часов в отеле "Ору".

Вечернее представление праздника танца (в 19:00) обязательно состоится, а ворота откроются за два часа до начала представления (в 17:00).

Оперативный штаб мероприятия, в который входят представители Спасательного департамента, полиции, медицинской службы, команды организаторов праздника и представители других сфер, решили сегодня утром, исходя из прогноза погоды, отменить сегодня второе представление праздника танца, которое должно было состояться в 13:00.

Из-за вчерашней дождливой погоды, а также с учетом сегодняшнего прогноза, было принято решение дать детям больше времени для просушки одежды и подготовки к вечернему представлению.

Синоптики обещают сегодня дожди, а при двухчасовом перерыве между двумя представлениями, одежда детей не успеет достаточно просохнуть. Информацию о ситуации дети, которые ночуют в школах, будут получать в штабах, находящихся при школах.

Билеты на представление будут выкуплены назад или, при желании, с ними можно будет пройти на праздник песни, которой состоится завтра.

Праздник народной музыки состоится, как и планировалось, в 15:00 часов на Пооламяги.

Организаторы приносят свои извинения и просят отнестись к произошедшему с пониманием.