Путин обсудил с Меркель предстоящий саммит G20 в Гамбурге

Разговор состоялся по инициативе германской стороны, отмечает пресс-служба. "В преддверии саммита "Группы двадцати" в Гамбурге лидеры обсудили основные темы повестки дня этого форума. Затронуты также проблематика Парижского соглашения об изменении климата и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении, пишет Newsru.com.

На саммите G20 в Гамбурге планируется первая личная встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Накануне в Кремле рассказали о подготовке диалога. Формат и точная дата пока не определены.

Главное, что даст встреча Путина и Трампа, - это завершение ненормального этапа в отношениях РФ и США, когда "лидеры двух ведущих держав между собой общались только по телефону и ни разу не встречались лично", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.