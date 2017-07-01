Сегодня на Балтийском море ожидаются четырехметровые волны

В северной части Балтийского моря и Финском заливе ожидается восточный и северо-восточный ветер порывами 15-20 м/с. Высота волны 2-4 метра.

В проливе Вяйнамери и северной части Рижского залива восточный и северо-восточный ветер порывами 14 м/сек. Высота волны в Рижском заливе 1-2 метра, в проливе Вяйнамери от 0,5 до 1,2 метра.