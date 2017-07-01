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Сегодня на Балтийском море ожидаются четырехметровые волны

Prognoz.ee
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Волны на Балтийском море. | ФОТО: EERO VABAMÄGI/PM/SCANPIX BALTICS

В субботу на Балтийском море ожидаются волны до четырех метров при ветре до 20 м/сек, предупреждают синоптики.

В северной части Балтийского моря и Финском заливе ожидается восточный и северо-восточный ветер порывами 15-20 м/с. Высота волны 2-4 метра.

В проливе Вяйнамери и северной части Рижского залива восточный и северо-восточный ветер порывами 14 м/сек. Высота волны в Рижском заливе 1-2 метра, в проливе Вяйнамери от 0,5 до 1,2 метра.

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