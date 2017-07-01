Фото: Европа прощается с объединившим Германию Гельмутом Колем

Общеевропейская официальная церемония прощания с государственным деятелем проводится впервые в истории Европейского Союза, отмечает DW.com . Церемонию принимает здание Европарламента в Страсбурге. Подготовку к церемонии и ее саму подробно освещает в своем Twitter корреспондент DW Бернд Томас Рейгерт: утром он сфотографировал книгу для памятных записей, постамент для гроба с телом, трибуну, с которой будут выступать политики, пишет Newsru.com.

Прощание с Гельмутом Колем. / ARND WIEGMANN/REUTERS

Церемония в Европарламенте должна занять около двух часов. Запланированы выступления федерального канцлера Германии Ангелы Меркель председателя Европарламента Антонио Таяни, главы Европейского совета Дональда Туска, председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, президента Франции Эмманюэля Макрона и бывшего президента США Билла Клинтона, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Ожидается прибытие лидеров стран Евросоюза, а также президента Украины Петра Порошенко. Не смог приехать в Страсбург экс-президент СССР Михаил Горбачев - помешало здоровье.

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После церемонии в Страсбурге гроб с телом покойного будет доставлен в Германию вертолетом. Он приземлится вблизи Людвигсхафена, после чего гроб по Рейну либо наземным путем отвезут к собору города Шпайер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Здесь состоится панихида и прощание с воинскими почестями, затем тело экс-канцлера захоронят на городском кладбище.

Гельмут Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет в своем доме в городе Людвигсхафен (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Коль был избран федеральным канцлером Германии 1 октября 1982 года в связи с вотумом недоверия тогдашнему федеральному канцлеру Гельмуту Шмидту. В 1989 году после падения Берлинской стены Коль выступил с инициативой о воссоединении ФРГ и ГДР, которое произошло в октябре 1990 года.