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Исследование: большинство людей раздражают чужие фото с отдыха в соцсетях

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

Подумайте, прежде чем публиковать селфи с пляжа. Почти три четверти пользователей соцсетей признались, что их раздражают фотографии с чужих отпусков в своей френдленте.

В ходе исследования, проведенного страховой компанией Aviva, было опрошено 2000 взрослых. 73% из них признались, что чужие фото с отпусков их раздражают, пишет "Моя Планета". При этом — вот они, двойные стандарты! — сами публикуют фотографии с каникул в соцсетях 77% опрошенных. Среди последних только каждый десятый признает, что публикует фото, чтобы вызвать зависть у тех, кто остался. Остальные уверяют, что хотят показать местные красоты (21%) или просто ради поддержания общения с друзьями и семьей (44%).

Чаще всего постит снимки молодежь — это делают 90% пользователей в возрастной группе от 16 до 24. Среди остальных грешат этим лишь 64%, передает Independent.

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