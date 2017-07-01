Фото: в результате ДТП повреждения получили не только автомобили, но и стена дома

Авария произошла на перекрестке улиц Пикк и Куперьянова.

По сообщению пресс-секретаря полиции Марии Гоньяк, перед двигавшимся по улице Пикк автомобилем Ford, имевшим приоритет при проезде перекрестка, выехала машина марки Audi, в результате чего произошло столкновение. Скорая помощь доставила в больницу трех человек, находившихся в автомобилях. Серьезных травм никто не получил. Оба водителя были трезвыми.

В столь поздний час на светофоре мигал желтый сигнал. Это значит, что водители должны были руководствоваться дорожными знаками. В этой ситуации улица Пикк была главной.

В результате ДТП сильные повреждения получили как автомобили, так и стена дома. Также был сломан светофор.