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Фото: в результате ДТП повреждения получили не только автомобили, но и стена дома

Rus.Postimees.ee
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Вчера поздно вечером в Валга на единственной улице в городе, где установлен светофор, произошло ДТП.

Авария произошла на перекрестке улиц Пикк и Куперьянова.

По сообщению пресс-секретаря полиции Марии Гоньяк, перед двигавшимся по улице Пикк автомобилем Ford, имевшим приоритет при проезде перекрестка, выехала машина марки Audi, в результате чего произошло столкновение. Скорая помощь доставила в больницу трех человек, находившихся в автомобилях. Серьезных травм никто не получил. Оба водителя были трезвыми.

В столь поздний час на светофоре мигал желтый сигнал. Это значит, что водители должны были руководствоваться дорожными знаками. В этой ситуации улица Пикк была главной.

В результате ДТП сильные повреждения получили как автомобили, так и стена дома. Также был сломан светофор.

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