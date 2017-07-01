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СМИ: российские спецслужбы могут быть причастны к кибератаке вируса Petya

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS/Scanpix

Служба безопасности Украины заявила, что российские спецслужбы причастны к кибератаке на страну, которая началась 27 июня. В Киеве посчитали, что целью атаки было «уничтожение важных данных».

К кибератаке вируса Petya, от которой преимущественно пострадали компании и ведомства на Украине, причастны те же хакерские группировки, которые совершили кибератаку на украинскую финансовую систему в 2016 году. Это свидетельствует о причастности к атаке российских спецслужб, заявили в Службе безопасности Украины, пишет РБК.

Данные об участии в кибератаке хакерских группировок СБУ получила при «взаимодействии с международными антивирусными компаниями».​

В СБУ считают, что последняя кибератака была направлена на «дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране». О том, что вирус является «прикрытием для масштабной атаки на Украину» свидетельствуют то, что у хакеров «отсутствовал реальный механизм» получения денег пользователей. «Обогащение не было целью атаки», — уверены в Киеве.

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