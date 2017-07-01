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Медслужба опровергла слухи о простудившихся и заболевших участниках Молодежного праздника песни и танца

BNS
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ФОТО: Erik Prozes

Медицинская служба молодежного Праздника песни и танца опровергла слухи о детях, простудившихся и заболевших после генеральной репетиции и представления в пятницу.

Как сказал Postimees руководитель медслужбы проходящего в Таллинне молодежного Праздника песни и танца Эрик Веллерманн, он не может подтвердить слухи о заболевших детях.

Пресс-служба оргкомитета Праздника также подчеркнула, что из-за погоды дневной спектакль в субботу отменен.

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