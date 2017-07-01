Медслужба опровергла слухи о простудившихся и заболевших участниках Молодежного праздника песни и танца

Как сказал Postimees руководитель медслужбы проходящего в Таллинне молодежного Праздника песни и танца Эрик Веллерманн, он не может подтвердить слухи о заболевших детях.

Пресс-служба оргкомитета Праздника также подчеркнула, что из-за погоды дневной спектакль в субботу отменен.