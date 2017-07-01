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Названы страны Европы с самым дешевым и самым дорогим жильем

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: AFP/Scanpix

Самое доступное жилье среди стран Европы — в Греции, сообщает издание Ekathimerini со ссылкой на исследование сети агентств недвижимости RE/MAX Europe.

В 2016 году квартира площадью 100 м² в греческом городе в среднем стоила €92 200, или €922 за м², а за пределами городских районов средняя цена дома такого же размера составляла €67 000 (€670 за м²), пишет "Моя Планета".

Цены на жилье в стране, пережившей сильный финансовый кризис, с конца 2008 года упали на 48%.

Напротив, самые высокие цены в Европе можно найти в Люксембурге, где городская квартира в 100 м² стоит в среднем €797 500. В Швейцарии аналогичное жилье в среднем можно приобрести за €754 100.

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