Марадона, являющийся фанатом Путина, хотел бы стать тренером сборной России по футболу

На завершающемся в России Кубке конфедераций сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла третье место в группе A и не смогла пробиться в плей-офф турнира.

"Я веду переговоры с командой "Аль-Фуджайра", но, посмотрев на российскую сборную, любому захотелось бы стать ее тренером, - приводит слова Марадоны Newsru.com со ссылкой на RT. - Можно многое улучшить. Я видел матчи с участием российской команды. Не хотел бы критиковать тренера, но мне показалась, что россияне не умеют атаковать. Игроки не знали, когда защищаться, а когда нужно остановить мяч. Мы увидели, что сборная России не очень уверена в себе. И это во многом зависит от тренера".

Марадона в качестве тренера работал в сборной Аргентины, "Расинге" (Авельянеда), "Текстил Мандию", "Аль-Васле" (ОАЭ).