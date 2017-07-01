Глава Еврокомиссии: у меня нет смартфона

Глава Еврокомиссии: у меня нет смартфона1
1 июля 2017 г., 13:28
Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер сделал неожиданное признание. Оказалось, что у политика нет смартфона, пишет Postimees.
"Я не должен этого говорить, но все же скажу. Я меня до сих пор нет смартфона", - заявил 62-летний Юнкер.
Политик сделал это признание во время передачи временных президентских полномочий Эстонии, которая считается исключительно продвинутой в вопросах информационных технологий. Например, Эстония стала первой страной в мире, которая ввела электронное голосование.
По данным источников Би-би-си, Юнкер до сих пор использует старую модель телефона Nokia.