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Глава Еврокомиссии: у меня нет смартфона

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: MARKUS SCHREIBER/AP

Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер сделал неожиданное признание. Оказалось, что у политика нет смартфона, пишет Postimees.

"Я не должен этого говорить, но все же скажу. Я меня до сих пор нет смартфона", - заявил 62-летний Юнкер.

Политик сделал это признание во время передачи временных президентских полномочий Эстонии, которая считается исключительно продвинутой в вопросах информационных технологий. Например, Эстония стала первой страной в мире, которая ввела электронное голосование.

По данным источников Би-би-си, Юнкер до сих пор использует старую модель телефона Nokia.

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