ООН сократила бюджет миротворческих миссий

Генеральная Ассамблея ООН потратит на миротворческие миссии 7,3 млрд долларов в ближайший год (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года). Это на 570 миллионов долларов меньше прошлогоднего бюджета. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщается на сайте Организации Объединенных Наций, пишет DW.com.

Эти средства пойдут на 14 миротворческих миссий. Финансирование в размере 6,8 млрд долларов уже одобрено, выделение еще 500 млн долларов должно быть утверждено в декабре текущего года. Сокращения коснулись, прежде всего, операций "голубых касок" в республике Гаити, Демократической республике Конго и регионе Дарфур на западе Судана.

США, которые делают крупнейший вклад в бюджет миротворческих миссий ООН, настаивали на урезании финансирования на 1 млрд долларов. Комментируя решение Генассамблеи, постпред Соединенных Штатов при всемирной организации Никки Хейли заявила, что это "только начало". Генсек ООН Антониу Гутерриш, напротив, высказывался за увеличение миротворческого бюджета до 7,97 млрд долларов.