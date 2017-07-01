Президент ФИФА информацию о применении допинга в российском футболе назвал спекуляцией

Ранее издание Daily Mail сообщило, что все футболисты сборной России на чемпионате мира 2014 года подозреваются в применении допинга, пишет Newsru.com.

"Мы говорили, что какие-то расследования уже ведутся, я не знаю, сколько времени они займут. Но есть факты, а есть спекуляция, и здесь мы говорим о спекуляциях. В факты они не превратятся, поскольку так спекуляциями и останутся", - приводит слова Инфантино ТАСС.

"А факты в том, что допинг-пробы всех российских игроков, которые были в составе сборной на чемпионате мира 2014 года, изучались в лабораториях с аккредитациями ВАДА. Через два года, на чемпионате Европы, вновь были проверены все игроки российской сборной. Помимо этого, допинг-тесты брались у российских футболистов после матчей еврокубков. Все они проверялись не в России, и все они дали отрицательный результат", - заключил глава ФИФА.