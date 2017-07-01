Решение организаторов молодежного праздника огорчило детей

«Мне их очень жаль», - сказала она. По ее словам, она не видела ни одного ребенка, который был бы рад этому решению, сообщает портал Pärnu Postimees.

«Никто на болезнь не жаловался. Врач сказал, что некоторые небольшие заболевания были, но их было мало, - отметила Каар, - Одежда к утру высохла, и дети были готовы выступать».

Сегодня днем стало известно, что многие танцевальные группы решили самостоятельно выступить на площади Вабадузе. Выступление началось в 14.00. В социальных сетях танцоры отмечают, что данное спонтанное решение не является акцией протеста.