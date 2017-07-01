Репетиция на Певческом поле: сцена скользкая и мокрая, одна девочка сломала ногу, детям раздали мороженое

Из-за сложных погодных условий сцена стала мокрой и скользкой. По данным издания Virumaa Teataja, одна их участниц праздника поскользнулась и сломала ногу. Детей просят быть очень осторожными на сцене.

Однако корреспондент издание отмечает, что глаза у детей горят и они счастливы. Несмотря на пронизывающий ветер, детям раздали мороженое. Однако детей это нисколько не смутило и некоторые из них даже съели по две штуки. Сами они говорят, что мороженое дает им силы.