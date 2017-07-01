Уильямс-старшая опустошена после аварии, в которой по ее вине погиб человек, но все равно выступит на Уимблдоне

Американка Винус Уильямс опустошена из-за аварии со смертельным исходом, участницей которой она стала 9 июня в Палм-Бич-Гарденс (Флорида).
На одном из перекрестков города 37-летняя теннисистка на внедорожнике столкнулась с другим автомобилем. В результате ДТП серьезные ранения получил пассажир второй машины 78-летний Джером Барсон, скончавшийся в больнице спустя две недели, пишет Newsru.com.
В пятницу стало известно, что родственники погибшего подали на теннисистку в суд. В отчете полиции виновницей аварии была названа Уильямс, которая не уступила дорогу.
"Я опустошена и мое сердце разбито из-за этой истории. Мои сердечные соболезнования семье и друзьям Джерома Барсона, я продолжаю молиться и думать о них", - написала Уильямс на своей странице в Facebook.
Уильямс, несмотря на душевные переживания, выступит на Уимблдоне, который стартует в понедельник. К слову, Винус, старшая сестра Серены Уильямс, является четырехкратной олимпийской чемпионкой и семь раз становилась победительницей турниров серии Большого шлема.