Уильямс-старшая опустошена после аварии, в которой по ее вине погиб человек, но все равно выступит на Уимблдоне

На одном из перекрестков города 37-летняя теннисистка на внедорожнике столкнулась с другим автомобилем. В результате ДТП серьезные ранения получил пассажир второй машины 78-летний Джером Барсон, скончавшийся в больнице спустя две недели, пишет Newsru.com.

В пятницу стало известно, что родственники погибшего подали на теннисистку в суд. В отчете полиции виновницей аварии была названа Уильямс, которая не уступила дорогу.

"Я опустошена и мое сердце разбито из-за этой истории. Мои сердечные соболезнования семье и друзьям Джерома Барсона, я продолжаю молиться и думать о них", - написала Уильямс на своей странице в Facebook .

Уильямс, несмотря на душевные переживания, выступит на Уимблдоне, который стартует в понедельник. К слову, Винус, старшая сестра Серены Уильямс, является четырехкратной олимпийской чемпионкой и семь раз становилась победительницей турниров серии Большого шлема.