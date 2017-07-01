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Галерея: в Таллиннском зоопарке отметили 30-летие шимпанзе Пино

Prognoz.ee
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Сегодня в Таллиннском зоопарке отмечали 30-летие шимпанзе по имени Пино, пишет Tallinncity.

Пино появился на свет 24 июня 1987 года зоопарке Амстердама Artis, где по сей день проживает его мама и другие сородичи. В Таллинне Пино оказался за день до своего седьмого дня рождения, чтобы составить компанию шимпанзе Бетти, которую ветеринарный контроль в 1991 году конфисковал при проверке прибывшего из Кении судна.

В январе 1995 года в Таллиннский зоопарк доставили еще одну самку шимпанзе Квинси.

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