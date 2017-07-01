Проект виртуальной Эстонии за 240 000 евро: срок уже истек, а работы еще даже не начались

Проект виртуальной Эстонии за 240 000 евро: срок уже истек, а работы еще даже не начались1
1 июля 2017 г., 15:35
Эстония начала свое председательство в Совете Евросоюза. К этому времени планировалось запустить проект виртуальной Эстонии, но работы по реализации проекта, первый этап которого стоит 240 000 евро, еще даже не начались.
Прошлым летом Фонд развития предпринимательства (EAS) объявил конкурс на поиск фирмы, которая сможет заняться проектом виртуальной Эстонии, который будет знакомить всех желающих с э-государством и местными предприятиями, сообщает Geenius.
Бюджет первого этапа проекта составлял 240 000 евро, а всего за три года в него планировалось вложить миллион евро.
Несмотря на то, что проект планировалось запустить к началу председательства Эстонии в ЕС, работы над ним еще даже не начались.