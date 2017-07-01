Проект виртуальной Эстонии за 240 000 евро: срок уже истек, а работы еще даже не начались

Прошлым летом Фонд развития предпринимательства (EAS) объявил конкурс на поиск фирмы, которая сможет заняться проектом виртуальной Эстонии, который будет знакомить всех желающих с э-государством и местными предприятиями, сообщает Geenius.

Бюджет первого этапа проекта составлял 240 000 евро, а всего за три года в него планировалось вложить миллион евро.

Несмотря на то, что проект планировалось запустить к началу председательства Эстонии в ЕС, работы над ним еще даже не начались.